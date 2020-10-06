Назван способ обезопасить свой мессенджер от посягательств посторонних

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Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала, какие правила следует соблюдать, чтобы посторонние люди не смогли без вашего ведома войти в аккаунт в мессенджере Whatsapp.

Как отметила специалист, существует возможность несанкционированного проникновения при использовании десктопной версии мессенджера. Если оставить свой телефон, к которому привязан Whatsapp, без присмотра, злоумышленник может отсканировать им QR-код на сайте мессенджера и войти в чужой аккаунт.

Узнать, не вошел ли кто-то без вашего ведома в мессенджер, можно при помощьи настроек в мобильном приложении в разделе WhatsApp Web/Desktop.

Насибулина советует активировать оповещения безопасности, которые отключены по умолчанию. Если у кого-то из собеседников изменятся ключи шифрования в результате хакерской атаки, вы получите соответствующее оповещение, сообщает агентство «Прайм».

Ранее эксперт сообщил, что можно узнать о человеке по номеру его мобильного телефона.

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