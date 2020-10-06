Марс приблизится к Земле на самое малое расстояние 6 октября

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Марс станет ближе к Земле во вторник, 6 октября. Об этом рассказали в ScienceAlert.

Отмечается, что планета окажется на расстоянии 62,1 миллиона километра от Земли. Известно, что это является самым малым расстоянием между объектами космоса за последние 17 лет.

Ученые утверждают, что люди смогут рассмотреть Марс без помощи специальных увеличивающих оптических устройств. Планета будет представлять собой яркую звезду красных оттенков. Также в этот день можно будет увидеть Сатурн и Юпитер.

В прошлый раз Марс был на расстоянии 55,7 миллиона километров к Земле. Такой рекорд зафиксировали в 2003 году.

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