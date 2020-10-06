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Несырьевой экспорт столичных компаний увеличился на треть
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Несырьевой экспорт столичных компаний увеличился на треть

Вероника Кузьминова

Город

Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы вырос на треть и составил 18,3 миллиарда долларов. Об этом заявила заместителя мэра Москвы в правительстве столицы, руководителя аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Рост несырьевогоэкспорта, по ее словам, происходит благодаря созданным в городе условиям. Заммэра уточнила, что столица остается лидером по этому показателю в России. Доля несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в составе показателей страны — почти четверть, 22,4 процента.

Чаще всего из столицы вывозили за границу продукты питания и неметаллические изделия. Также высокие позиции экспорта занимают транспортные средства и комплектующие, электроника и оборудование.

— В разрезах отраслей по сравнению с семью месяцами 2019 года промышленный экспорт Москвы вырос на 35 процентов до уровня 16,4 миллиарда долларов США, а экспорт продукции агропромышленного комплекса столицы увеличился на 26 процентов и составил 1,9 миллиарда долларов США, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего несырьевой экспорт вырос в товарных отношениях с Великобританией — на 316 процентов. Высокие показатели заметны также при экспорте в Казахстан, Белоруссию, Китай и США. Москва расширяет экономическое сотрудничество со Швейцарией, Гонконгом и Японией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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объем экспортаНаталья СергунинаВладимир Ефимов
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