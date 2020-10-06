Восемьдесят мирных жителей ранены и 19 погибли при конфликте в Карабахе

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В Нагорном Карабахе за все время военного конфликта среди мирных жителей погибли 19 человек, еще 80 были ранены. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян во вторник, 6 октября.

— Девятнадцать человек погибли, есть восемьдесят раненых, — цитирует министра ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность прекращения конфликта в Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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