Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации в целом стабильная. Соответствующее заявление сделал начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора Алексей Волков во вторник, 6 октября.

По его словам, с учетом сезонного подъема гриппа и других вирусных инфекций ситуация прогнозируемая.

— Пессимистически говорить о том, что все пропало, я думаю, не стоит, — подчеркнул Волков во время заседания рабочей группы по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий при Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

Он также отметил, что правительство страны и надзорные органы предпринимают необходимые меры для недопущения распространения заболеваний, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, можно ли ехать на отдых, если у ребенка в школе карантин.

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