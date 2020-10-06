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Трех полицейских из Подмосковья подозревают во взятке в 6 миллионов рублей
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Трех полицейских из Подмосковья подозревают во взятке в 6 миллионов рублей

Вероника Кузьминова

Происшествия

Следователи возбудили уголовные дела в отношении трех сотрудников подмосковного главка МВД, которые подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области во вторник, 6 октября.

Речь идет о старшем оперуполномоченного УЭБиПК подмосковного главка и двух оперуполномоченных ОЭБиПК МУ МВД «Балашихинское». По версии следствия, они получили от предпринимателя шесть тысяч рублей.

За эти деньги правоохранители должны были прекратить проверку в отношении организации по факту незаконной предпринимательской деятельности. Полицейские проверяли фирму на противоправные действия в сфере «недропользования». Также за взятку сотрудники МВД должны были вернуть технику, изъятую при осмотре места происшествия.

Одного из подозреваемых задержали. В отношении полицейских возбудили уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

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