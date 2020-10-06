«Я очень виновата»: Аронова рассказала, как увела из семьи Афанасьева

Кадр из сериала «Братья по обмену» (2013)

Актриса Мария Аронова призналась, что до сих пор винит себя за роман с Валерием Афанасьевым, которого увела из семьи. Об этом звезда рассказала в эфире телепрограммы «Судьба человека».

Она напомнила, что Афанасьев проживал в браке с третьей супругой Анной в течение 40 лет, пара воспитала двоих сыновей. При этом Аронова была знакома с избранницей своего возлюбленного.

— Это такой груз за моей спиной. Я очень виновата перед женой Валеры, ее звали Анной, Царствие Небесное ей. Я виновата перед его сыновьями. Била себя в грудь, уверяя, что никогда не отобью женатого мужчину. Но это произошло в моей жизни, — поделилась Аронова.

Как добавила артистка, она сожалеет, что не успела извиниться перед женой Афанасьева. Однако их роман продлился всего полтора месяца, поскольку чувство долга перед женой угнетало актера.

Позже Аронова вышла замуж за музыканта Евгения Фомина, с которым живет до сих пор. Они растят дочь Серафиму, которая появилась на свет в 2004 году.

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