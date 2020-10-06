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Московские врачи спасли семейную пару после неудачного полета на параплане
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Московские врачи спасли семейную пару после неудачного полета на параплане

Кирилл Николаев

Здоровье

Московские врачи спасли семейную пару после неудачного полета на параплане. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что муж и жена совершали полет на параплане над Москвой. Сильный ветер закрутил летательный аппарат и его купол сложился. Параплан упал в поле с 10-метровой высоты. На место происшествия вызвали врачей скорой помощи.

У пострадавших диагностировали множественные переломы и ушибы, включая закрытый перелом позвоночника у мужчины и открытый перелом ключицы у его супруги. Пациентов привезли в больницу имени Юдина. Жена быстро пошла на поправку, а вот у мужа диагностировали перелом первого и второго позвонков. Он не мог ходить. Медики приняли решение о проведении операции.

Хирургическое вмешательство было выполнено успешно. Мужчина прошел курс реабилитации. Он уже самостоятельно ходит и практически полностью восстановился.

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