Выставка «Подари любимую книгу» открылась на Страстном бульваре
Выставка «Подари любимую книгу» открылась в пешеходной зоне Страстного бульвара Москвы во вторник, 6 октября.
На стендах москвичи смогут найти известные фотографии участников выставки, обложки их любимых книг и слова, объясняющие, почему именно ее они рекомендуют читателям, считают важной и ценной, передает журнал «Читаем вместе».
— Идея проекта заключалась в том, чтобы привлечь разных известных людей к разговору о книгах. Смысл — вернуть книге статус престижного подарка, как это некогда было, — сообщил на открытии выставки директор Библиотеки искусств имени Алексея Петровича Боголюбова Владимир Семенов.
Выставка продлится до 2 ноября 2020 года.
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