Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Порядка 2,5 тысячи москвичей из группы риска обратились за оформлением больничных. Об этом во вторник, 6 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-1».

По ее словам, всего в столице насчитывается более 800 тысяч людей с серьезными хроническими заболеваниями.

— Из 800 тысяч к нам обратились только 2,5 тысячи, — отметила Анастасия Ракова.

Она добавила, что все остальные люди из группы риска продолжают работать. Ракова отметила, что подобные обстоятельства заставляют задуматься над дальнейшими мерами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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