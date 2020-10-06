Россияне смогут невооруженным глазом увидеть Марс в ночь на 7 октября

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Вторая ближайшая планета к Земле — это Марс. Скоро расстояние между двумя планетами сократится до 62,1 миллиона километров от Земли. Это самое значительное приближение за последние два года и на ближайшие 15 лет.

Марс в ночь на среду подойдет на максимально близкое расстояние к Земле и будет самой яркой точкой на звездном небе, его можно будет наблюдать невооруженным глазом, сообщила порталу РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.

— Из-за того, что орбиты Земли и Марса имеют друг к другу некий наклон и являются не идеально круговыми, а немного вытянутыми, эллиптическими, Марс будет находиться максимально близко к Земле не в момент противостояния, а немного раньше, то есть 6 октября где-то в 23:30–23:40 по московскому времени, — рассказала Людмила Кошман.

Также она отметила, что 14 октября примерно в два часа ночи наступит противостояние Земли и Марса, когда планеты выстроятся так, что через них и Солнце можно будет провести прямую линию.

Такое положение Марса, по словам Кошман, даст землянам возможность понаблюдать за ним невооруженным глазом. Для того чтобы увидеть Марс на небе, нужно смотреть чуть правее и выше Луны. В отличие от других звезд, для Марса не характерно мерцание — он постоянно светит красноватым светом.

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