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Ученые назвали обезболивающее, которое может ускорить развитие рака
Фото: pexels.com/freestocks.org

Ученые назвали обезболивающее, которое может ускорить развитие рака

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из Университета Монаша (Австралия) установили, что ежедневный прием низкой дозы аспирина может увеличить риск прогрессирования и метастазирования онкологии, а также смертность.

В течение почти пяти лет исследователи наблюдали за 16 703 австралийцами в возрасте от 70 лет и 2411 американцами старше 65 лет, которые каждый день принимали 100 миллиграммов аспирина. Все участники на момент начала исследования не имели физических отклонений, деменции или сердечно-сосудистых заболеваний. Их разделили на две группы: одни принимали аспирин, а другие — плацебо.

Специалисты установили, что в группе, которая принимала обезболивающее, произошел 981 случай появления онкологии, а в группе плацебо — 952. Ученые обнаружили четкую связь между ежедневным употреблением аспирина и прогрессированием рака, а также развитием метастазов. Также у пациентов с третьей стадией заболевания, которые принимали аспирин, увеличилась смертность. В частоте появления раковых опухолей разницы между группами не было.

— Вероятно, аспирин способен притуплять противоопухолевые иммунные реакции, критически важные для контроля роста и распространения опухоли на поздних стадиях. Такой эффект особенно очевиден у пожилых людей, у которых уже может быть нарушен противоопухолевый иммунитет,— отметили авторы исследования в журнале Journal of the National Cancer Institute.

Ранее сообщалось, что онколог перечислил простые способы предотвратить рак. Он подчеркнул, что хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы.

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