«Неземная красота»: Семенович показала себя в юные годы

Анна Семенович пообщалась с фанатами / Фото: instagram.com/ann_semenovich

Актриса и телеведущаяАнна Семенович разместила на своей странице в социальной сети фотографию, где ей 16 лет. Тогда у нее был рыжий цвет волос.

Семенович на снимке предстала в блузке с прозрачными рукавами и собранными в пучок волосами, она широко улыбается на камеру.

— Я всегда была девочка-мечтатель. С самого детства я умела улетать в свой сказочный мир, где сбывались все мои мечты. Потом я начала наблюдать, как мои мечты из сказочного мира воплощались в реальность. Повзрослев, я начала изучать этот вопрос и поняла, что многое в нашей жизни зависит от наших установок и наших мыслей, — рассказала певица в Instagram.

Актриса посоветовала подписчикам поверить в себя, если они этого еще не сделали. Семенович является сторонницей теории о материальности мысли. Именно поэтому она призвала людей менять свои установки, если им не нравится окружающая действительность.

Фото: instagram.com/ann_semenovich/

Многие поклонники согласились со звездой и отметили, что на фото на прекрасно выглядит.

«Неземная красота»; «Сколько тепла и света в Ваших глазах, Анна!»; «Очень милая девушка! И была, и есть!» — оставили комментарии пользователи.

Ранее подписчики усомнились в диагнозе Семенович.

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