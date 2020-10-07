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Дизайнер рассказала, с чем носить брюки в клетку
Фото: pixabay.com/ru

Дизайнер рассказала, с чем носить брюки в клетку

Виктория Родимкина

Потребление

Брюки в клетку могут стать незаменимой вещью в гардеробе, особенно осенью. Дизайнер Юлия Беляева рассказала, с чем сочетать и как носить этот элемент одежды.

По словам дизайнера, в первую очередь нужно выбрать брюки по размеру, если они будут малы — принт будет деформироваться. Кроме того, лучше избегать обтягивающих моделей.

Юлия Беляева посоветовала носить брюки в клетку с однотонным верхом, Это может быть свободная рубашка, водолазка или легкий свитер.

— В холодное время носим брюки с водолазкой, рубашкой, блузой, лаконичный свитером, кардиганом, пуловером или модным вязаным жилетом. Также можно добавить яркий верх, который будет перекликаться с цветом клетки, — уточнила дизайнер.

Она добавила, что в таким брюкам в качестве верхней одежды подойдет и жакет, и пальто, даже косуха и пуховик в зависимости от выбранного образа, сообщает Федеральное агентство новостей.

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