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Врач дал совет, как подготовить организм к вирусной атаке
Фото: pixabay.com

Врач дал совет, как подготовить организм к вирусной атаке

Оксана Васильева

Здоровье

Инфекционист Евгений Тимаков дал несколько советов о том, как подготовить организм к вирусной атаке, передает «Радио 1».

Главным фактором защиты организма врач считает увлажненную слизистую.

— Если слизистая увлажненная, то когда мы приходим с работы или из школы, достаточно умыться, промыть носоглотку физраствором, и мы таким образом смываем тот вирус, который не успел проникнуть под слизистую и размножиться. Это в разы снижает вирусную нагрузку, — рассказал Тимаков.

Он отметил, что для поддержания иммунитета необходимо придерживаться сбалансированного питания и поддерживать физическую активность, желательно на свежем воздухе, а также принимать витамин D, потому что он повышает иммунитет и создает естественный барьер для проникновения в организм инфекций.

Ранее ФАН писало, что врач-диетолог, специалист по травам Анжелика Дюваль рассказала, что для облегчения симптомов простуды отлично помогают настойки с календулой, эвкалиптом, ромашкой и шалфеем, а для отхаркивания подойдут такие травы, как мать-и-мачеха, корень солодки, зверобой, корень алтея. Все настойки следует применять вместе с традиционной терапией.

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