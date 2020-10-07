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Обвинения предъявили бывшему главному инженеру «Транснефть — Диаскан»
Фото: youtube.com/Следственный комитет РФ

Обвинения предъявили бывшему главному инженеру «Транснефть — Диаскан»

Виктория Родимкина

Происшествия

Следователи предъявили обвинение главному инженеру компании «Транснефть — Диаскан» Зубину. Об этом сообщили на сайте главного Следственного комитета РФ в среду, 7 октября.

По версии следствия, обвиняемый пытался незаконно продать полученную документацию на диагностические приборы за 400 миллионов рублей. Затраты на разработки в этой области составили свыше 2 миллиардов рублей.

Известно, что летом 2019 года Зубин уволился с должности, а в 2020 году предложил предпринимателю купить часть документации.

Бывший сотрудник «Транснефть — Диаскан» был задержан при передаче документов и получении оплаты. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, уточнили в ведомстве.

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