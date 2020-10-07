Дети смогут ездить в аэроэкспрессах за 1 рубль по 8 ноября

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

C 7 октября по 8 ноября этого года проезд для детей до 14 лет в поездах «Аэроэкспресса» составит 1 рубль. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 7 октября.

Купить билет по символической цене пассажиры смогут только в кассах компании в присутствии ребенка. Кроме того, при себе нужно иметь документ, который подтверждает возраст ребенка. Предложение будет действовать на всех направлениях поездов компании «Аэроэкспресс».

Кроме того, в компании напомнили о том, что для пассажиров с детьми действует бесплатная услуга «Персональный помощник», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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