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Чебурашка станет героем семейной комедии
Фото: Пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

Чебурашка станет героем семейной комедии

Захар Чайченко

Кино

Герой советского мультфильма «Крокодил Гена и его друзья» Чебурашка «снимется» в полнометражной семейной комедии, съемки которой начнутся в 2021 году, сообщила РИА Новости пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

— Один из самых популярных в мире, легендарный отечественный мультгерой впервые появится на киноэкране в совершенно новом качестве — персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в фильм методом совмещения Full CG, — сказано в сообщении.

Сюжет фильма под названием «Чебурашка» на текущий момент находится в разработке. Над сценарием работают авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо, а режиссером станет Дмитрий Дьяченко, известный публике по фильмам «О чем говорят мужчины» и «День радио». Предположительно, съемки начнутся в 2021 году.

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