Геннадий Онищенко призвал женщин не носить каблуки
Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко призвал женщин перестать носить туфли на высоком каблуке, потому что «мужчины не стоят» такого серьезного вреда здоровью.
— Бросьте носить туфли на каблуках, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне, — сказал Онищенко на онлайн-конференции в Международном информационном агентстве «Россия сегодня».
Ранее депутат заявил о необходимости решения вопроса о компенсации затрат на электричество сотрудникам, работающим удаленно.
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