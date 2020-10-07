Геннадий Онищенко призвал женщин не носить каблуки

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Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко призвал женщин перестать носить туфли на высоком каблуке, потому что «мужчины не стоят» такого серьезного вреда здоровью.

— Бросьте носить туфли на каблуках, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне, — сказал Онищенко на онлайн-конференции в Международном информационном агентстве «Россия сегодня».

Ранее депутат заявил о необходимости решения вопроса о компенсации затрат на электричество сотрудникам, работающим удаленно.

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