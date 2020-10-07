Совфед не будет ужесточать меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом

Фото: Официальный сайт президента РФ

Совет Федерации пока не планирует ужесточать меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом, действующие ограничения эффективны. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в среду, 7 октября.

— Наши меры показали свою эффективность, и полагаю, что для других это пример ответственно относиться и к своему здоровью, и к здоровью окружающих, — сказала спикер.

Она отметила, что для осенней сессии нет никаких угроз, тем более что в Совете Федерации действуют ограничения, которые были введены с весны. Сенаторы регулярно проходят тесты на коронавирус, носят маски и перчатки.

Валентина Матвиенко уточнила, что работу в таком режиме планируется продолжать. По ее словам, ответственное следование предписаниям является ключевым фактором, который позволит не вводить дополнительные ограничения, передает РИА Новости.

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