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Россия и Белоруссия отработают вопрос полного открытия границ
Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Россия и Белоруссия отработают вопрос полного открытия границ

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились поручить кабинетам министров отработать вопрос полного открытия границ, которые были закрыты из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера в среду, 7 октября.

Отмечается, что этот вопрос был поднят во время телефонного разговора между лидерами двух стран. Кроме того, Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

— Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации, — говорится в сообщении.

Также лидеры стран обсудили ситуацию с COVID-19, они выразили озабоченность ростом числа заразившихся инфекцией.

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Александр ЛукашенкоВладимир Путинкоронавирус
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