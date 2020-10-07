Орбиту МКС скорректировали перед прилетом пилотируемого корабля «Союз МС-17»

Фото: https://pixabay.com/ru/

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали перед прилетом пилотируемого корабля «Союз МС-17» с новым экипажем на борту. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Отмечается, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14» были в автоматическом режиме включены в 11:26 по московскому времени. В результате средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 1,3 километра. Теперь она составляет около 418,6 километра над поверхностью Земли.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября с космодрома Байконур. Среди членов экипажа присутствуют двое россиян: Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Экипаж «Союза МС-17» прибыл на космодром Байконур для подготовки к полету на МКС