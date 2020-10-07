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Десять населенных пунктов эвакуируют в Рязанской области из-за пожара на военном складе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Десять населенных пунктов эвакуируют в Рязанской области из-за пожара на военном складе

Кирилл Николаев

Происшествия

Десять населенных пунктов эвакуируют в Рязанской области из-за взрывов на бывших военных складах. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий». Самолет-танкер Ил-76 и пожарные поезд привели в готовность для ликвидации огня. К тушению также могу привлечь три вертолета Ми-8.

Видео: Telegram-канал «Расстрига»

Напомним, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Информации о пострадавших нет.

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