«Он был моей мечтой»: «любовница» Тарзана рассказала подробности их романа

Сергей Глушко ранее признался в измене жене / Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Актриса Анастасия Шульженко, которая утверждает, что полтора года встречалась с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, рассказала в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» подробности романа со стриптизером. Она описала, как они познакомились и в первый раз сблизились.

— Наша с ним история длится уже полтора года. Так получилось, что я была на выступлении Сергея. Мне он очень понравился: высокий, красивый, копна белых волос. Во время его танца я думала, что умру, ведь он был моей мечтой. После шоу я зашла к нему в гримерку, где мы лично познакомились. Он предложил нам с подругой продолжить вечер. В итоге мы поехали к нему, там у нас быстро все получилось. Мы оказались на их с Наташей постели, — рассказала Шульженко.

Она сообщила, что после этого они с Тарзаном продолжили общаться. Девушка отправляла танцору свои интимные фото по его просьбе, и он часто приезжал к ней в гости.

Кроме того, актриса думала, что ждет ребенка от мужа Наташи Королевой, и хотела родить, но позже узнала, что беременности нет. Шульженко отметила, что Тарзан тоже должен нести ответственность за свои поступки.

Она утверждает, что обвинения в ее адрес в краже драгоценностей и денег из дома звездных супругов ложные, артистка будет с адвокатом доказывать свою невиновность.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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