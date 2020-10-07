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«Это катастрофа!»: Цискаридзе рассказал о колоссальной разнице в доходах артистов
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Это катастрофа!»: Цискаридзе рассказал о колоссальной разнице в доходах артистов

Виктория Федотова

Звезды

Российский артист балета, педагог и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в интервью журналистке Елене Ханге объяснил, что пандемия коронавируса негативно повлияла на заработки артистов. По его словам, многие стали нищими.

— Самое страшное, что произошло в этом карантине, для нас, для культуры, — то, что мир понял: можно существовать без искусства. Я описать не могу количество нищих артистов в мире, — объяснил Цискаридзе.

По его словам, артисты Большого и Мариинского театра получают колоссальные деньги.

— Дирижер Большого театра, играющий спектакль, получает за выход в оркестровую яму миллион двести тысяч рублей. Пианист, который от начала и до конца играет прогон, получает две тысячи рублей. Это называется не цинизм, а катастрофа! Нужно проснуться, очнуться! — заявил Цискаридзе.

По его словам, коллеги из Большого театра рассказывали, что во время пандемии они получали восемь–девять тысяч рублей, а начальники — по полтора миллиона.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениеНиколай ЦискаридзеБольшой театр
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