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Эксперт рассказал, как прочитать в WhatsApp удаленное сообщение
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Эксперт рассказал, как прочитать в WhatsApp удаленное сообщение

Юлия Курганова

Технологии

Заместитель директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин отметил, что часто бывают ситуации, когда собеседник в WhatsApp пишет сообщения, а позже удаляет их по какой-то причине. Можно посмотреть, что все-таки было удалено, с помощью специальных приложений.

— Большинство программ по восстановлению удаленных сообщений можно установить только пользователям ОС Android. Одна из популярных программ, которая позволяет прочитать утерянное сообщение, называется Notif log notification history, — рассказал эксперт.

Также Аверин посоветовал для того, чтобы приложение работало правильно, после установки программы на гаджет дать утилите доступ к истории оповещений и нажать на надпись «Click to enable». Потом следует поставить отметку напротив нужного пункта.

Эксперт добавил, что при открытии приложения на главной странице будут отображаться все сообщения из мессенджера.

Кроме того, необходимо учитывать, что информация об удаленном тексте будет храниться ограниченное время, по его истечении сообщение исчезнет, передает агентство «Прайм».

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