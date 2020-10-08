Психолог объяснила тайны сновидений

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Психолог Дарья Нелединская рассказала о тайнах сновидений, их причинах и последствиях. Она объяснила, почему одни люди забывают сны, а другие помнят их детально.

Специалист отметила, что когда физическое тело человека спит, то его подсознание продолжает работать. Таким образом, сновидение является неким сигналом, знаком или подсказкой.

— Через сны наши подсознание с нами разговаривает. Для каждого человека эта информация абсолютно индивидуальная. Если приснился какой-то сон, после которого возникает неприятное ощущение, я рекомендую прислушаться к себе. Обратиться к себе и попробовать расшифровать, что это значит лично для вас, — рассказала психолог в интервью радио Sputnik.

Нелединская не советует обращаться к сонникам для трактовок тех или иных образов из снов, так как каждый человек индивидуален, и не стоит напрямую понимать все то, что происходит в сновидении.

Что касается кошмаров, то, по словам психолога, не нужно пытаться забыть такой сон во что бы то ни стало. Иногда такие попытки могут иметь плохие последствия. Потому что, когда человек от чего-то хочет избавиться, то зачастую закапывает это в себе, и негатив начинает разрушать его изнутри. Поэтому следует прислушаться к себе и постараться понять, почему возникли такие эмоции, что произошло, какие ощущения в данный момент.

Если же человек не помнит свои сны, то, по мнению эксперта, это может происходить по двум причинам. Или у человека плохо развиты интуитивные навыки и каналы, или же такой человек не доверяет себе на 100 процентов. У него нет связи с собой, это не отклонение, а просто особенность личности, отметила психолог.

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