Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В четверг, 8 октября, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15-17 градусов. В Подмосковье температура ожидается 14-18 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, временами его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее метеорологи рассказали о том, когда в Москве закончится бабье лето. Отмечается, что в первой половине октября температура воздуха в столице прогнозируется выше нормы.

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