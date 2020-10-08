Более тысячи человек пострадали при беспорядках в Киргизии

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В результате беспорядков в Киргизской Республике пострадали более тысячи человек. Об этом сообщает в четверг, 8 октября, Интерфакс со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за медицинской помощью после протестов обратились 1002 гражданина, из них 204 человека были госпитализированы, остальные после оказания врачами помощи отпущены на амбулаторное лечение.

Уточняется, что при беспорядках погиб один человек.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни. Ранения получили также 190 правоохранителей.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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