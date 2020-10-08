Волочкова опубликовала новый снимок со своим возлюбленным

Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала новую фотографию со своим возлюбленным. Снимком балерина поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

На фото Волочкова в объятьях мужчины стоит около камина. Лица избранника не видно, так как он повернулся спиной к фотографу.

— Огонь любви, — подписала публикацию балерина.

Она отключила возможность комментировать фотографию, так как в последнее время у нее на странице появлялось много негативных комментариев.

Ранее Волочкова уже показывала фото со своим избранником, однако всегда закрывала его лицо.

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