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Пушков назвал Зеленского востребованным комедиантом после его встречи в Лондоне
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Пушков назвал Зеленского востребованным комедиантом после его встречи в Лондоне

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал востребованным талант президента Украины Владимира Зеленского как комедианта во время его встречи с членами английской королевской семьи. Встречу в Лондоне Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился в Лондоне с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме. Позже в Twitter-аккаунте членов королевской семьи появилось фото, на котором все участники встречи в хорошем расположении духа.

— Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне, — написал Пушков.

Ранее Пушков ответил Киеву на слова об «угрозе» от Москвы и Минска.

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АнглияАлексей ПушковВладимир Зеленский
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