Еще 3229 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За последние 24 часа в столице выявили 3229 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

В России выявили 11 115 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 27,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 202 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровело 6 699 человек.

Фото: Оперштаб

Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев назвал сложной ситуацию с ростом числа зараженных коронавирусом в России. Он добавил, что в стране еще с весны подготовили госпитальную базу с койками и оборудованием. Также в России есть квалифицированные кадры для работы с больными.

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