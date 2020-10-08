Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин призвал разработать план обновления техники МЧС до 2030 года
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Путин призвал разработать план обновления техники МЧС до 2030 года

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин призвал выработать программу обновления техники МЧС до 2030 года. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам МЧС в четверг, 8 октября.

— По итогам сегодняшнего совещания необходимо сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, техники, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами, — сказал президент.

Он отметил, что большая часть пожарной техники, самолетов и вертолетов службы уже выработала свой ресурс. Темпы переоснащения пока отстают от темпов вывода из эксплуатации старой техники, уточнил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что пока количество единиц техники МЧС выше нормативного возраста остается значительным.

По словам президента, в 2020 году благодаря дополнительным средствам МЧС закупило около 1,5 тысячи единиц техники, что в четыре раза превышает запланированный ранее показатель, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Кабмин РФ выделит семьям с детьми около 10 миллиардов рублей

МЧСтехникаВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте