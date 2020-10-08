Путин призвал разработать план обновления техники МЧС до 2030 года

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин призвал выработать программу обновления техники МЧС до 2030 года. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам МЧС в четверг, 8 октября.

— По итогам сегодняшнего совещания необходимо сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, техники, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами, — сказал президент.

Он отметил, что большая часть пожарной техники, самолетов и вертолетов службы уже выработала свой ресурс. Темпы переоснащения пока отстают от темпов вывода из эксплуатации старой техники, уточнил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что пока количество единиц техники МЧС выше нормативного возраста остается значительным.

По словам президента, в 2020 году благодаря дополнительным средствам МЧС закупило около 1,5 тысячи единиц техники, что в четыре раза превышает запланированный ранее показатель, сообщает РИА Новости.

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