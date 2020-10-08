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Названа главная ошибка при варке картофеля
Фото: pixabay.com

Названа главная ошибка при варке картофеля

Захар Чайченко

Здоровье

Многие люди даже не догадываются о том, что допускают вопиющую ошибку при варке картофеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Wirtualna Polska.

Очень часто люди по привычке заливают картофель холодной водой. В итоге в процессе варки он теряет почти все свои полезные свойства. Правильное решение заключается в том, чтобы класть сырой картофель в кипящую воду, а потом солить его, только тогда он станет мягким, советует автор материала.

Тщательно вымытый и очищенный молодой картофель следует опустить в кипяток и варить на среднем огне 15–20 минут. Старую картошку стоит варить в мундире, так как все самое ценное находится под кожурой. В процессе очистки срезать кожуру следует как можно тоньше. Картофель, предназначенный на пюре, можно нарезать на небольшие куски, чтобы сократить время термической обработки.

Также рекомендуется добавлять в воду, в которой варится картошка, молоко в пропорции 250 миллилитров на литр, сливочное масло и лук, и тогда картошка станет вкусной.

Издание также сообщает, что картофель — это источник витамина C: корнеплод среднего размера позволяет покрыть четверть суточной потребности в нем. Кроме того, человек, употребляя картофель, получает следующие полезные витамины: магний, кальций, железо, марганец, йод, натрий и серу.

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картофель#рецептыкартошка
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