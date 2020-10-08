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Дочь Харламова посмеялась над ним из-за любви к еде
Фото: YouTube.com / Forbes

Дочь Харламова посмеялась над ним из-за любви к еде

Виктория Федотова

Звезды

Юморист и актер Гарик Харламов показал подписчикам ролик, в котором учит свою дочь Настю пословицам. В частности, он говорит, что сначала ей нужно сделать дело, а потом гулять смело.

— Сколько папу ни корми, он все равно в лес смотрит, — в ответ заявила ему дочь.

Харламов опубликовал ролик, заявив, что у его дочери креативное мышление. Судя по ролику, девочка не хотела заниматься гимнастикой, но в итоге пошла на урок.

Подписчики отметили, что девочка очень похожа на маму, и предложили поставить на кухню шлагбаум, чтобы у юмориста не было возможности лишний раз попасть к холодильнику. Видео опубликовано в Instagram.

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юморсоцсетиГарик Харламов
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