«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за риска пожаров

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«Желтый» уровень опасности объявили в Московской области из-за риска возникновения пожаров. Об этом в четверг, 8 октября, рассказали в пресс-службе Гидрометцентра России.

Предупреждение действует до 13:00 субботы, 10 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в конце рабочей недели в столице ожидается похолодание. Временами будут идти дожди, а температурный фон понизится на 5–6 градусов. В пятницу в Москве ожидается до плюс 14 градусов.

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