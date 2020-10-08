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Ученые предупредили о многодневной магнитной буре в октябре
Фото: pixabay.com

Ученые предупредили о многодневной магнитной буре в октябре

Евгения Звощик

Общество

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН спрогнозировали во второй декаде октября пятидневную магнитную бурю. По прогнозу исследователей, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится до 24 октября.

После 25 октября она усилится и перерастет в среднюю бурю класса G2. Затем магнитосфера планеты Земля в течение трех дней будет возбуждена. Она придет в норму только 29 октября, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что существует мнение, что слабая буря может спровоцировать небольшие сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. При этом более сильные бури вызывают нарушения работы навигационных систем и сбои напряжения в промышленных сетях. Также метеочувствительным людям магнитные бури грозят ухудшением самочувствия.

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