Диетолог назвал признаки смертельно опасных домашних заготовок

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Осенние заготовки, которые любят домохозяйки, могут нести в себе смертельную опасность - ботулизм.

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что это заболевание, вызывается ботулиническим токсином, который вырабатывает бактерия Clostridium botulinum. Она попадает в консервы в месте с неотмытыми фрагментами почвы. Если такие консервы герметично упакованы и хранятся при комнатной температуре, бактерия будет вырабатывать токсин.

— Чаще всего токсин содержится в консервах мяса, рыбы и грибов. Овощи легко отмыть, а грибы нет. Соль, сахар и уксус, а также термическая обработка, блокируют бактерию, — отметил врач.

Токсин никак не угадывается по вкусу или запаху, это не частое явление, но гибнет треть заразившихся.

— Почему на промышленных производствах практически не встречается подобная проблема: там все консервы обрабатывают в автоклаве при температуре 120 градусов. В домашних условиях трудно добиться такого, — сообщил эксперт.

Распознать ботулизм в консервах можно по крышке — если она вздулась или не впалая, если при открытии нет характерного щелчка, уже нужно насторожиться. Отказаться от употребления консервов стоит, если вы видите мелкие пузырьки воздуха в банке. Помутнение содержимого или образование пленки тоже говорит о том, что этот продукт потенциально опасен.

Гинзбург отметил, что первые симптомы отравления ботулизмом неспецифичны: помимо слабости и тошноты у человека могут начаться проблемы со зрением, возникнуть сухость во рту, паралич или проблемы с глотанием. Диетолог призвал обращаться в скорую и не оказывать помощь человеку самостоятельно.

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