Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог назвал признаки смертельно опасных домашних заготовок
Фото: NECHAEVA

Диетолог назвал признаки смертельно опасных домашних заготовок

Виктория Федотова

Здоровье

Осенние заготовки, которые любят домохозяйки, могут нести в себе смертельную опасность - ботулизм.

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что это заболевание, вызывается ботулиническим токсином, который вырабатывает бактерия Clostridium botulinum. Она попадает в консервы в месте с неотмытыми фрагментами почвы. Если такие консервы герметично упакованы и хранятся при комнатной температуре, бактерия будет вырабатывать токсин.

— Чаще всего токсин содержится в консервах мяса, рыбы и грибов. Овощи легко отмыть, а грибы нет. Соль, сахар и уксус, а также термическая обработка, блокируют бактерию, — отметил врач.

Токсин никак не угадывается по вкусу или запаху, это не частое явление, но гибнет треть заразившихся.

— Почему на промышленных производствах практически не встречается подобная проблема: там все консервы обрабатывают в автоклаве при температуре 120 градусов. В домашних условиях трудно добиться такого, — сообщил эксперт.

Распознать ботулизм в консервах можно по крышке — если она вздулась или не впалая, если при открытии нет характерного щелчка, уже нужно насторожиться. Отказаться от употребления консервов стоит, если вы видите мелкие пузырьки воздуха в банке. Помутнение содержимого или образование пленки тоже говорит о том, что этот продукт потенциально опасен.

Гинзбург отметил, что первые симптомы отравления ботулизмом неспецифичны: помимо слабости и тошноты у человека могут начаться проблемы со зрением, возникнуть сухость во рту, паралич или проблемы с глотанием. Диетолог призвал обращаться в скорую и не оказывать помощь человеку самостоятельно.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Врач-диетолог Соломатина рассказала, когда овощи превращаются в яд

врачотравлениемнение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На гены надейся, сам не плошай

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Все мнения
О проекте