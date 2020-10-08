Замглавы Минстроя РФ вошел в Комитет ООН по городскому развитию и жилью

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Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин стал членом Комитета Европейской экономической комиссии ООН по городскому развитию, жилищной политике и землепользованию (ЕЭК) от России. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минстроя в четверг, 8 октября.

Отмечается, что РФ попадает в повестку ЕЭК ООН в области устойчивого развития на временной промежуток до 2030 года. По словам самого Стасишина, Россия принимает активное участие в работе комитета и разработке документов и в межсессионный период.

Отмечается, что ряд разработанных в стране финансовых и юридических механизмов имеет цель повысить качество жилищно-коммунальных услуг, а также сформировать комфортную городскую среду. Данные разработки будут использоваться в том числе для регионального сотрудничества и обмена опытом со странами — членами ЕЭК ООН, передает РИА Новости.

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