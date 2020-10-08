Обнаружены причины, почему в течение дня хочется спать

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Президент российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал, что если гиперсомния продолжается больше трех месяцев, это веский повод обратиться к врачам, передает портал 5.tv.ru.

Многие из нас постоянно сталкиваются с ситуацией, когда даже после здорового ночного сна им все равно весь день хочется спать. Данное состояние называется гиперсомнией, и причины ее могут быть как очевидными, так и неочевидными. Самые распространенные из них перечислил заслуженный врач Российской Федерации, президент российского общества сомнологов Роман Бузунов.

Первая причина обусловлена физиологическими особенностями сна. Многие люди не высыпаются после стандартного восьмичасового сна. Для того чтобы восстановить силы, им требуется больше времени.

— Известно, что Эйнштейн спал десять часов, он был соней и говорил, что если будет меньше спать, ничего не изобретет. Есть люди, которым необходимо спать девять, 10, 11 или даже 12 часов. Это просто их физиологическая потребность. Так природа, может быть, немножко подшутила над такими людьми, — объяснил Бузунов.

Второй причиной дневной сонливости также может стать храп. Очень часто он является симптомом так называемого синдрома абструктивного апноэ, выражающегося в кратковременных (около 10 секунд) остановках дыхания во время сна.

— Фактически это 300–400 подбуживаний за ночь, человек испытывает беспокойный, не освежающий сон, разбитость, усталость, сонливость в течение дня, — сказал специалист.

Третья причина дневной сонливости — недостаток железа в организме.

Четвертой причиной стал дефицит витамина D, витаминов группы B, который также может стать провокатором дневной усталости.

Пятая причина — это так называемый синдром беспокойных ног. Данное явление очень сложно описать, но обычно его характеризуют как не самое приятное, возникающее перед сном ощущение в ногах, заставляющее постоянно шевелить ими. Из-за этого человек долго не может заснуть, а если заснет, периодическое вздрагивание ногами, а иногда и руками может привести к плохому сну. По словам специалиста, эти движения также периодически будят мозг и ухудшают качество сна.

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