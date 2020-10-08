Подземный паркинг жилого дома отремонтируют в Алексеевском районе

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Проспект мира, дом 108 Карта всех событий

Подземный паркинг жилого дома капитально отремонтируют в Алексеевском районе столицы. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Здание находится на проспекте Мира, дом 108. В помещениях № 23, № 16 и на территории автостоянки запланирована замена полов, окраска стен, перегородок и потолков. Также специалисты установят колесоотбойники и нанесут разметку на парковочные места.

Кроме того, рабочие отремонтируют отдельные участки плит перекрытий паркинга и обновят герметизацию стен, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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