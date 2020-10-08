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В РЖД не заметили снижения грузопотоков в связи с ужесточением мер по COVID-19
Фото: pixabay.com

В РЖД не заметили снижения грузопотоков в связи с ужесточением мер по COVID-19

Евгения Звощик

Общество

Российские железные дороги (РЖД) не фиксируют снижения грузопотоков в связи с ужесточением мер по новому типу коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Шило в четверг, 8 октября.

— На данный момент мы идем с погрузкой на уровне 3,5 миллиона тонн (в сутки — прим. «ВМ»), — пояснил Шило.

Он отметил, что это небольшое отставание, к уровню октября прошлого года на 0,3 процента. Он добавил, что до конца текущего года каких-либо кардинальных изменений не ожидается, передает РИА Новости.

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