Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ночь на 9 октября в аэропортах столичного авиаузла отменил и задержали в общей сложности 19 рейсов.

В Домодедове задержаны три рейса и четыре отменили. В Шереметьеве отменен один рейс и задержаны два. В аэропорту Внуково девять рейсов отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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