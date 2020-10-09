США прокомментировали запуск российской ракеты «Циркон»

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

США следит за военной активностью Кремля, в том числе и российскими ракетными испытаниями. Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента страны.

В Вашингтоне уточнили, что поступающая информация об испытаниях Россией новых военных изобретений позволяет корректироваться американскую политику в направлении контроля над вооружением и безопасностью, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал Горшков» произвел испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. Запуск прошел успешно. О результатах испытательного полета доложили президенту России Владимиру Путину. Глава страны поблагодарил всех за проделанную работу и ее результаты.

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