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Ученые спрогнозировали продолжительные магнитные бури в октябре
Фото: pixabay.com/ru

Ученые спрогнозировали продолжительные магнитные бури в октябре

Вероника Кузьминова

В мире

Пятидневные магнитные бури ожидаются на планете в 20 числах октября. Природное явление начнется 21 октября и усилится через четыре дня после этого.

Специалисты уверены, что буря будет слабой. При этом магнитные бури смогут повлиять на маршруты мигрирующих птиц и вызвать мелкие перебои в работе инженерных систем. К 29 октября природные возмущения должны будут завершиться, передает радио Sputnik со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Ранее сообщалось, что ночь с 7 на 8 октября стала самой теплой с начала месяца. Минимальная температура воздуха составила плюс 13,6 градуса на ВДНХ, на «Балчуге» — 14,2 градуса. Синоптики также уточнили, что минувшая ночь стала четвертой самой теплой ночью осенью 2020 года.

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