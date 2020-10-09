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«Мощнейший удар»: психолог назвала причину набора лишнего веса Игорем Николаевым
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

«Мощнейший удар»: психолог назвала причину набора лишнего веса Игорем Николаевым

Вероника Кузьминова

Звезды

Композитор Игорь Николаев лишился привычной части своей жизни, из-за этого он начал набирать лишний вес. Такое объяснение изменениям в фигуре артиста дала психолог Инна Тлиашинова.

Причину резкого набора веса, по ее словам, нужно искать не на поверхности. К тому же она может быть не одна.

— Чаще всего — это когда мы не получаем удовольствия. И, например, человек пел, выступал, был в состоянии счастья, признания, восторженной публики, а потом резко этих эмоций лишился. Он перестал ощущать это состояние удовольствия, — цитируют психолога «Дни.ру».

После подобных изменений в жизни человек, по мнению Тлиашиновой, пытается найти другую отдушину. Иногда ей становится еда. Психолог высказала предположение, что самоизоляция также могла повлиять на фигуру Николаева. Нехватку живого общения с людьми психолог назвала мощнейшим ударом. В таких ситуациях организм начинает защищаться и запасать килограммы.

По мнению Тлиашиновой, потолстевшим людям нужно вовремя обратиться к психологу. Специалист поможет решить ментальные проблемы, тогда сброс килограммов станет более быстрым и приятным.

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