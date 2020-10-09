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Гериатрический центр появится на севере Москвы к 2022 году
Фото: pexels.com/pixabay.com

Гериатрический центр появится на севере Москвы к 2022 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Селигерская улица Карта всех событий

На севере столицы построят современный гериатрический центр к 2022 году. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что там будут созданы 90 мест для стационарного размещения пациентов, а также 25 мест для пожилых людей с болезнью Альцгеймера.

— В рамках этого проекта будет реконструировано здание общей площадью 4,1 тысячи квадратных метров на улице Селигерской. Проект будет реализован полностью на средства инвестора, их объем составит 310 миллионов рублей, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что появление нового центра поможет увеличить доступность социальных услуг для жителей Москвы старшего поколения.

— Постояльцам нового гериатрического центра будут гарантированы медицинский контроль, хорошее питание, реабилитация, психологическая поддержка, разноплановая организация досуга, — подчеркнула Ракова.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что гериатрический центр оборудуют всем, что необходимо для нужд людей преклонного возраста, а также инвалидов. Уход за больными будут осуществлять квалифицированные сотрудники.

Ранее сообщалось, что жители столицы загрузили более 50 тысяч документов в свои электронные медицинские карты на портале mos.ru. В основном это были результаты анализов и исследований, которые москвичи получали в медицинских организациях.

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