Первый дом по реновации в Ростокино поставили на кадастровый учет

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Первый дом по программе реновации в районе Ростокино поставили на кадастровый учет. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

Там уточнили, что многоквартирный дом располагается по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 14, корпус 3. В доме находятся 110 квартир, среди которых 43 однокомнатные, 55 — двухкомнатные и 12 — трехкомнатные.

Глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что в целом северо-востоный административный округ остается лидером среди других районов столицы по числу домов по реновации.

— Дом на Сельскохозяйственной улице — первый жилой объект в районе Ростокино, поставленный нами на кадастровый учет в рамках реализации программы реновации жилья. Он также стал третьим домом на северо-востоке столицы, которому мы присвоили в этом году кадастровый номер, — рассказал Майданов.

Ранее сообщалось, что столица рассматривает возможность разработки индивидуальных авторских проектов для каждого района реновации. Конкурс находится в стадии подготовки. Планируется, что о нем объявят в ближайшее время.

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