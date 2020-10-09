Роскачество дало рекомендации по выбору вина в ресторанах

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Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору вина в ресторане и правильному «винному» общению. Отмечается, что граждане России на протяжении долгого времени готовили пищу дома или пользовались услугами доставки еды, поэтому сейчас с готовностью ходят в рестораны. При этом некоторые из них заказывают к ужину вино.

Как пояснили в организации, наценка на вино обычно зависит от уровня ресторана. В частности, цена на один и тот же напиток в заведениях «высокой кухни» и в более демократичном винном баре может отличаться вдвое. При этом в магазине по акции бутылку вина можно купить даже в три раза дешевле.

Однако в ресторане человек платит не только за напиток, но и за атмосферу в целом. Руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян посоветовал попросить сомелье ресторана продекантировать вино. По его словам, если эта процедура проведена грамотно, то она является настоящей винной церемонией.

Фото: pexels.com

Некоторые люди предпочитают брать в заведениях вино по бокалам. Это идеально подходит для тех, кто пришел в ресторан вдвоем и хочет попробовать несколько разных вин. Однако для большой компании лучше заказать целую бутылку вина, которую откроют возле столика.

Как пояснила винный эксперт, куратор дегустационной комиссии «Винного гида России» Юлиана Григорьева, при открытии бутылки вина откупоренную пробку кладут в небольшое блюдечко и предлагают гостю. Затем кому-нибудь из клиентов наливают небольшую порцию вина для того чтобы он убедился, что напиток полностью в порядке. Если у вас возникнут сомнения, то клиент имеет право попросить сомелье заменить бутылку.

Тем, кто заказывает вино по бокалам, рекомендовали обязательно спросить, как именно оно хранится и как давно открыта бутылка. Кроме того, можно поспрашивать сомелье о вине и его качестве, сообщается на сайте Роскачества.

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