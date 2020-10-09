Проценко объяснил, как COVID-19 изменит российскую систему здравоохранения

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко объяснил, как может измениться система здравоохранения в России после пандемии коронавируса.

— Я думаю, мы опять вернемся к усилению роли инфекционной и эпидемиологической службы. Появление антибиотиков, противовирусных препаратов нас так в отношении микробов вооружило. Прививки избавили нас от болезней, которые выкашивали целые селения сто лет назад. Все это привело к тому, что на инфекционные заболевания мы стали расслабленно смотреть, — пояснил врач.

Он предположил, что популярность медицинских специальностей вырастет. Кроме того в жизни врача имеет важное значение работа электронных помощников, но большую роль играет мультидисциплинарный подход, его нейронная сеть пока не заменит.

Врач подчеркнул, что один специалист не может знать о современных методах лечения человека все, поэтому важно работать в команде с разными специалистами. Об этом он сообщил в интервью Тине Канделаки, видео опубликовано на YouTube.

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